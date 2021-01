34-Jähriger stürzt aus Hochhaus: Schwer verletzt

Memmingen (dpa/lby) – Beim Sturz aus einem Hochhaus ist ein 34-Jähriger in Memmingen schwer verletzt worden. Der Mann sei auf einem Vordach im ersten Stock zum Liegen gekommen und dort aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es könne sich um einen Unfall oder eine Gewalttat handeln.

Die genauen Umstände des Sturzes am Dienstag seien derzeit noch nicht bekannt. Auch aus welcher Etage der 34-Jährige in die Tiefe stürzte, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann, der in dem Hochhaus wohnt, kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hofft durch Zeugenhinweise die genauen Hintergründe zu dem Sturz in Erfahrung zu bringen.