33 Jahre Prager Züge: Erinnerungsveranstaltung am Hofer Hauptbahnhof

Es ist ein bewegender Tag für die Region gewesen: Rund 1 200 Menschen haben sich am 30. September 1989 mit dem Zug von Prag aus auf den Weg nach Hof gemacht. Der erste Sonderzug mit Flüchtlingen ist dann am Morgen darauf am Hofer Hauptbahnhof angekommen. Das ist jetzt 33 Jahre Her. Mit einer Veranstaltung am Bahnhof heute um 15 Uhr will die Stadt an die Ankunft der Prager Züge erinnern. Neben den Berichten eines Zeitzeugen wird auch der Dokumentarfilm „Zug in die Freiheit“ gezeigt. Aus organisatorischen Gründen bittet die Stadt Hof die Besucher, sich vorab für die Veranstaltung anzumelden. Den Kontakt dazu findet ihr hier:

Aus organisatorischen Gründen bittet die Stadt Hof um telefonische Anmeldung unter 09281 815 1116 oder per Mail an juergen.stader@stadt-hof.de