32. Rawetzer Krippenweg: Führungen und neuer Mitmachpass

Bis zum 08. Januar 2023 öffnen die Marktredwitzer Familien wieder ihre Häuser für den Rawetzer Krippenweg. Dabei könnt ihr euch im gesamten Stadtgebiet verschiedene private Landschaftskrippen anschauen. Ab heute bietet die Tourist Information in Marktredwitz außerdem Krippenwegführungen mit Bustransport an. Für die Führungen müsst ihr euch vorab anmelden. Neu in diesem Jahr ist ein Mitmachpass. Bei jedem Besuch im Egerland-Museum bekommt ihr dafür einen Aufkleber. Wer insgesamt sechs Aufkleber gesammelt hat bekommt ein kleines Geschenk. Mehr Infos zum diesjährigen Rawetzer Krippenweg findet ihr in der entsprechenden Infobroschüre.

Für die Führungen müsst ihr euch vorab bei der Tourist Information anmelden. Telefonisch unter: 09231/501-128 oder per Mail an: touristinfo@marktredwitz.de

