32-Jähriger stirbt nach Badeunfall in der Oberpfalz

Regenstauf (dpa/lby) – Ein 32-Jähriger ist nach einem Badeunfall im Fluss Regen gestorben. Der Mann sei in der Nähe eines Badeplatzes bei Regenstauf (Landkreis Regensburg) leblos im Wasser getrieben, teilte die Polizei am Freitag mit. Vier Kanufahrer zogen den Mann am Vorabend aus dem Fluss. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 32-Jährige etwas später in einem Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.