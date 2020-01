300 neue Arbeitsplätze: Hof bekommt Polizeibeschaffungsamt

Das Landesamt für Umwelt, die Vermessungsverwaltung oder die Justizvollzugsanstalt. Was Behörden betrifft, ist Hof in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Jetzt kommt noch eine dazu. Die Saalestadt bekommt ein Polizeibeschaffungsamt. Das teilte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute mit. Etwa 300 Mitarbeiter sollen sich künftig darum kümmern, die Polizisten in Bayern mit Kleidung und Ausrüstung auszustatten. Der Hofer Landrat Oliver Bär freut sich über diese Entscheidung:

Der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner teilt mit, dass die Stadt den Freistaat bei der Standortsuche unterstützen will. Ein genauer Zeitplan steht noch nicht fest.