300.000 Euro vorgegaukelt: Selbitzerin verliert Geld

Immer wieder sind Trickbetrüger in Oberfranken und auch hier in der Region unterwegs. In dieser Woche ist eine Selbitzerin auf sie reingefallen. Die Betrüger haben die Frau angerufen und ihr einen Gewinn von rund 300.000 Euro vorgegaukelt. Damit sie diesen Betrag bekommt, soll sie 400 Euro in Form eines Amazon Gutscheines bezahlen. Darauf hat sich die Frau eingelassen. Der Gewinn ist ausgeblieben. Die Polizei Naila warnt aktuell davor, Zahlungen zu tätigen und persönliche Daten am Telefon preis zugeben.

(Symbolbild)