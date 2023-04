300.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Fichtelberg

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Fichtelberg (Landkreis Bayreuth) hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von etwa 300.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwochabend niemand, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Demnach standen, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr anrückten, bereits das Obergeschoss sowie der Dachboden des Gebäudes vollständig in Flammen. Die Bewohner konnten das Haus bis dahin unverletzt selbst verlassen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.