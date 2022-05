300.000 Euro für “Digitales Themenjahr“ im Fichtelgebirge

Zum ersten „Tag der Bayerischen Regionen“ hat Heimat- und Finanzminister Füracker jetzt (20.5.) in Nürnberg eine ganze Reihe von regionalen Projekten mit staatlichen Zuschüssen bedacht. Insgesamt gibt es Fördermittel in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Davon gehen knapp 300.000 Euro an den Förderverein Fichtelgebirge und die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel für ihr gemeinsames Projekt „Digitales regionales Themenjahr“. Dabei geht es um die Bildung eines Netzwerks zwischen den Festspielen und verschiedensten Partnern aus der Region, eine interaktive Webplattform und ein gemeinsames Marketing im Fichtelgebirge, im Osten Oberfrankens und in der nördlichen Oberpfalz.