30 Personen eingeschleust: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen am Autohof Thiersheim fest

Sie mussten rund 22 Stunden auf der kalten Ladefläche eines LKWs ausharren: Die Bundespolizei hat vergangenes Wochenende einen tatverdächtigen LKW-Fahrer am Autohof Thiersheim festgenommen. Er soll 30 Personen nach Deutschland eingeschleust haben.

Der 42-jährige hat die Tat abgestritten. Die Spur hat die Polizisten zu ihm geführt, weil sie zuvor auf eine Gruppe von neun irakischen Staatsangehörigen aufmerksam geworden sind. Bei einer Befragung dieser Personen ist herausgekommen, dass ein großer Teil der Migranten bereits von mehreren Fahrzeugen abgeholt wurde. Den Tatverdächtigen haben die Polizisten dann später am Autohof angetroffen und Hinweise auf die Schleusung am LKW gefunden. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass er die Geschleusten in Rumänien aufgenommen hat. Die neun Iraker befinden sich mittlerweile im Ankereinrichtung in Bamberg. Gegen den LKW-Fahrer ermittelt die Polizei jetzt wegen Einschleusen von Ausländern.