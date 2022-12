30 Jahre Verbraucherzentrale: Speed-Dating in Auerbach

Bei den steigenden Preisen denken wahrscheinlich viele darüber nach, ob sie das ein oder andere Abo wirklich brauchen. Vielleicht wollen manche auch den Stromanbieter wechseln. Ein Ansprechpartner in Sachen Fristen für Verjährung, Widerruf oder Kündigung sind Verbraucherzentralen. Die Verbraucherzentrale Auerbach im Vogtland feiert ihr 30. Jubiläum am Vormittag (11.30 bis 13 Uhr) mit einem Speed-Dating in den eigenen Räumlichkeiten. Mit Verbraucherschützern, Partnern und Politikern gibt es Antworten auf aktuellen Fragen von Menschen aus der Region.