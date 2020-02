30 Jahre danach: Bustour entlang der ehemaligen Grenze

Auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und der deutschen Wiedervereinigung stößt die vom Kulturreferat der Plauener Stadtverwaltung organisierte Bustour entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze auf großes Interesse. Die nächste ist am 21. März.

Die Tour beginnt um 10 Uhr in Plauen. Mit an Bord ist mit Alfred Eiber ein ehemaliger Mitarbeiter der damaligen bayerischen Grenzpolizei. Er berichtet während der ca. 4 stündigen Fahrt von interessanten Begebenheiten, die sich an der deutsch-deutschen Grenze in unserer Region zugetragen haben: Über geglückte wie tragische Fluchtfälle, die Jagd auf Spione, den Aufbau der Sicherungsanlagen ebenso wie den spektakulären Fall der Mauer. Dabei werden auf zwei Monitoren im Bus Originalfotos aus der damaligen Zeit gezeigt. Die Tour führt zunächst nach Mödlareuth. Weitere Stationen sind der frühere Grenzübergang Töpen-Juchhöh, Hirschberg, Tiefengrün und Rudolphstein sowie das Rennsteigdenkmal in Blankenberg.

Nächster Termin: Samstag, 21. März 2020, Fahrpreis pro Person: 12 Euro – Anmeldungen nehmen Steffi Behncke (Tel.: 03741/291 2342, E-Mail: steffi.behncke@plauen.de) und Hardy Herold (Tel.: 03741/291 2346, E-Mail: hardy.herold@plauen.de) entgegen.