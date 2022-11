3:0 Führung verspielt aber trotzdem gewonnen: Selber Wölfe entführen 2 Punkte aus Landshut

Die Selber Wölfe haben es am Abend in der DEL 2 mal wieder spannend gemacht. Am Ende Stand ein knapper Sieg der Wölfe auswärts bei EV Landshut. Zunächst wurde das Spiel 20 Minuten später angepfiffen, wegen einer kurzen Evakuierung der Halle. Im Spiel selbst haben die Selber Wölfe mit 3:0 vorgelegt. Zweimal hat Nikita Naumann für das Wolfsrudel getroffen. Doch ab dem zweiten Drittel kamen die Gastgeber zurück. 5 Sekunden vor Ende des Spiels dann der 3:3 Ausgleich. Nach einer torlosen Overtime und mehreren verschossenen Penaltys, war es Brett Thompson, der die Wölfe-Fans zum Jubeln bringen konnte. Mit dem 4:3 nach Penaltyschießen konnten die Wölfe 2 Punkte aus Landshut entführen. Wölfe-Stürmer Nikita Naumann lobte die großartige Leistung von Torhüter Michael Bitzer, übte am Spiel seiner Mannschaft aber auch Kritik.

Der nächste Gegner der Wölfe sind am Sonntag die Ravensburg Towerstars. Die stehen nach einem Sieg gegen Crimmitschau weiter auf dem 6. Tabellenplatz. Die Wölfe bleiben auf Platz 12. Die Partie hört ihr wie immer live in der Euroherz-Eiszeit. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 18:30 Uhr