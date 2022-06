30 Auto-Radsätze in Tirschenreuth geklaut: Kripo sucht Zeugen

Sie hatten es nicht auf die Autos, sondern auf die Autoräder abgesehen. Gleich 30 Radsätze haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Autohaus in der Äußeren Regensburger Straße in Tirschenreuth entwendet. Das meldet das Polizeipräsidium Oberpfalz heute. Das Diebesgut war einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag wert. Am Gebäude selbst ist ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstanden. Die Kripo Weiden hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt nach Zeugenhinweisen. Allein das Einladen der Radsätze dürfte ja einige Zeit in Anspruch genommen haben. Vielleicht hat jemand etwas gesehen.