30.000 Euro aus Spielothek gestohlen

Ein 34-Jähriger soll in eine Spielothek in Ansbach eingebrochen sein und rund 30.000 Euro Bargeld aus zwölf Spielautomaten gestohlen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand bei dem Diebstahl in der Nacht zum Freitag an den aufgebrochenen Automaten ein Schaden von ungefähr 36.000 Euro.

Beamte hätten bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes am Montag neben dem mutmaßlichen Tatwerkzeug auch Teile der aufgebrochenen Automaten sichergestellt. Wo sich das erbeutete Bargeld befindet, blieb zunächst unklar. Die Polizei nahm den 34-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des schweren Diebstahls fest. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Haftantrag.