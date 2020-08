3 Schwerverletzte bei Unfall im Vogtland

Bei einem Verkehrsunfall im Vogtland sind am Samstag ein Kind und zwei Erwachsene schwer verletzt worden. Laut Polizei war eine 29-Jährige nahe Wernesgrün mit ihrem Auto beim Abbiegen auf die Bundesstraße 169 mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der 38-jährige Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei ebenso schwere Verletzungen zu wie die Frau und ihre vier Jahre alte Tochter. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für mehr als zwei Stunden gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.