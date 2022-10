3 Monate Fahrverbot: Autofahrer mit 77 km/h zu schnell auf der A9

Elf Stunden lang hat die Hofer Verkehrspolizei gestern die Geschwindigkeiten auf der A9 bei Münchberg gemessen. In der Baustelle gilt ja ein Tempolimit von 80 km/h. Über 13.000 Autos sind an der Stelle vorbeigefahren. Fast jeder Zehnte war laut Polizei zu schnell unterwegs. 65 Fahrer müssen neben Punkten und Bußgeldern auch mit einem Fahrverbot rechnen. Am schnellsten war ein 60-jähriger Autofahrer aus Thüringen unterwegs, schreibt die Polizei. Er soll statt 80 157 km/h gefahren sein, also fast doppelt so schnell wie erlaubt, das Ganz wohl während einer Probefahrt. Er muss nun wohl 700 Euro zahlen, bekommt 2 Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.