3 Männer in U-Haft nach Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

Geldersheim (dpa/lby) – Drei Männer sitzen nach einer Auseinandersetzung zwischen etwa 30 Flüchtlingen im Ankerzentrum in Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) in Untersuchungshaft. Ihnen werde schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. In der Nacht zu Montag waren zwei Gruppen mit jeweils etwa 15 Menschen aneinandergeraten. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter auch zwei Polizisten. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot angerückt. Hintergründe des Streits und der genaue Ablauf sind weiter unklar.

In dem Ankerzentrum werden die Identitäten von Flüchtlingen festgestellt. Der Wortteil «Anker» ist aus den Anfangsbuchstaben folgender Wörter gebildet: An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Das sind die Aufgaben, die diese Zentren gebündelt erfüllen.