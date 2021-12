2G Plus: Rosenthal-Theater Selb bis Februar zu

2G plus – geimpft, genesen und negativ getestet. Für viele Betreiber gleicht diese Regelung nahezu einem Lockdown. Dieser Meinung ist auch das Rosenthal-Theater in Selb. Die Verantwortlichen haben daher entschieden, das Theater bis Ende Januar geschlossen zu lassen. Die Begründung: Viele Konzerte und Produktionen würden Kosten im fünfstelligen Bereich verursachen. Bei 30 bis 100 Besuchern würde sich das nicht rentieren. Diese Besucherzahlen wurden zuletzt im September und Oktober erreicht. Die Tatsache, dass die 2G plus Regel für Geboosterte wegfällt, sei keine Verbesserung. Dafür sei die Quote bei den Drittimpfungen noch zu niedrig.