2G-Plus-Kontrollen: Hofer Kinochef fordert Entbindung von Kontrollpflicht

Zuerst 3G, dann 3G plus und jetzt 2G plus. Nicht nur jeder Einzelne muss sich ständig neu informieren, welche Regeln wo gelten, die Betreiber von Einrichtungen müssen das entsprechend kontrollieren. Das will der Geschäftsführer des Central-Kinos in Hof Stefan Schmalfuß nicht länger hinnehmen und hat deshalb einen offenen Brief an die regionalen Politiker geschrieben.

Seit fast zwei Jahren müssen die Kulturbetriebe jetzt schon einen enormen zeitlichen und personellen Aufwand in die Kontrollen der Corona-Regeln stecken. Die unterschiedlichen Apps zeigen verschiedene Impf- und Testnachweise an, dazu stellen Besucher immer wieder Fragen, was jetzt gilt. Auch die damit verbundenen Kosten seien enorm, so Schmalfuß. Er fordert deshalb, die Unternehmen von der Kontrollpflicht zu befreien. Stattdessen sollen die Bürger die Verantwortung dafür tragen. Alternativ könnten die Kontrollen auch einfacher erfolgen, indem man zum Beispiel wie an einer Ampel auf der App direkt erkennt, wer welchen Status hat.

Auch der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König unterstützt Schmalfuß mit seinem Anliegen. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Hofer Symphoniker wisse er von diesen Problemen. Er habe Gesundheitsminister Klaus Holetschek gebeten, die konstruktiven Vorschläge zeitnah auf ihre Umsetzbarkeit hin zu überprüfen.