2G-Plus: Central Kino bietet Tests unter Aufsicht an

Wegen der 2G-Plus-Regel kämpfen viele Einrichtungen mit den geringen Besucherzahlen.

Das ging dem Hofer Zoo so, aber auch dem Central Kino. Betreiber Stefan Schmalfuß setzte vor kurzem in einer Stadtratssitzung die 2G-Regelung sogar mit einem harten Lockdown gleich. Eine Möglichkeit trotzdem mehr Besucher anzulocken, können Tests vor Ort unter Aufsicht sein. Dann sparen sich die Besucher lästige Wartezeiten an den Teststellen. Allerdings braucht es vor Ort dann auch genug Personal. Das Hofer Central Kino versucht es jetzt trotzdem testweise. Am Wochenende sind Tests vor Ort unter Aufsicht möglich. Dazu müssen Besucher die Tests selbst mitbringen, die gelten aber nur für die nachfolgende Vorführung und auch nicht für andere Einrichtungen.

Weil die Nachfrage unvorhersehbar sei, weist Schmalfuß darauf hin, dass dieses Angebot nur als Alternative zu den Teststationen gesehen werden sollte.

Testzeiten unter Aufsicht im Hofer Central Kino:

Freitag, 17.12. von 18 bis 19 Uhr

Samstag, 18.12. von 13 bis 19 Uhr

Sonntag, 19.12. von 13 bis 19 Uhr