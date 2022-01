2G in Elektrofachgeschäften: Kontrollen bleiben bestehen

In den vergangenen Tagen hat der Elektrofachhändler Media Markt für Diskussionen gesorgt, weil er die 2G-Kontrollen in einigen bayerischen Filialen ausgesetzt hat. Dafür drohen jetzt hohe Bußgelder. Auch in der Media Markt Filiale in Hof sind die Kunden nicht mehr auf ihren Geimpften oder Genesenen-Nachweis kontrolliert worden. Wie die Pressestelle auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt, ist das Ordnungsamt dagegen vorgegangen und hat dem Geschäft ein Bußgeld auferlegt. Für Expert Jakob ist hingegen klar: Wir halten uns an die Gesetze. Entgegen anderer Medienberichte, will Expert Jakob sich nicht dem Vorgehen von Media Markt anschließen.

In einem Punkt sind sich alle Elektrofachhändler einig: Ihre Produkte gehören zum alltäglichen Gebrauch und sollten deshalb die gleichen Rechte wie Supermärkte erhalten, sagt auch Gerhard Hager von TV-Radio Bernstein in Naila:

Solange der bayerische Verwaltungsgerichtshof nichts Gegensätzliches entscheidet, bleibt die Kontrolle in den Elektrofachmärkten auch weiterhin bestehen.