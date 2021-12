2G im Handel: IHK Oberfranken fordert Ende der Beschränkungen

Wie kann die Vierte Corona-Welle besiegt werden? Eine Lösung vieler Bundeslänger: 2G-im Einzelhandel. Auch in Bayern gilt diese Regel außer für Läden des täglichen Bedarfs. Am Donnerstag hat aber das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die 2G-Regelung für den Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Das sei nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar. Die IHK für Oberfranken Bayreuth fordert jetzt auch in Bayern ein Ende der Beschränkung. Es gebe in den Läden teilweise bis zu zwei Drittel Umsatzverlust. Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken Bayreuth, kritisiert: Während Grundversorger allen Kunden offenstehen, dürfen Sortimentsanbieter nur unter 2G und mit höchstem Kontrollaufwand öffnen. Das sei nicht vermittelbar. Der Einzelhandel sei zudem kein Infektionstreiber.