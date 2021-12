2G für Skilifte: Tourismuszentrale Fichtelgebirge erleichtert

Ab heute gilt in Bayern 2G im Handel. Gestern hat das Kabinett aber auch Änderungen im Skibetrieb angekündigt. Nun gilt für Skilifts und Gondeln nicht mehr 2G+, sondern 2G, der Test fällt also weg.

Das hat auch Auswirkungen auf die Liftbetreiber in Frankenwald und Fichtelgebirge. Ferdinand Reb, Geschäftsführer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge:

Er fand zudem die Kontrollen der 2G-Plus Regel unpraktikabel. Der Freie Wähler Abgeordnete für Wunsiedel, Rainer Ludwig, teilt mit: Die Einhaltung der gängigen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die FFP2-Maskenpflicht würden aus seiner Sicht für genug Sicherheit sorgen.