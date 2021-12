2G-Bändchen im Handel: Stadt Marktredwitz sieht kaum Vorteile

Wer weder geimpft noch genesen ist, darf seit Mittwoch in Bayern nicht mehr im Einzelhandel einkaufen. Seitdem gilt auch hier die 2G-Regel. In einigen Städten gibt es bereits ein Konzept, das den Kontroll-Aufwand vereinfachen soll: Der Kunde zeigt nur im ersten Laden seinen 2G-Nachweis vor und bekommt ein Bändchen an den Arm. Das genügt dann als Nachweis in allen weiteren Geschäften. Die Stadt Marktredwitz sieht bei diesem Konzept kaum Vorteile, so Sebastian Macht vom Stadtmarketing:

Das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege habe laut ihm nun ohnehin beschlossen, dass solche Bändchen-Konzepte in Bayern unzulässig seien.