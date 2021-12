2G-Bändchen im Handel?: Stadt Hof fürchtet Nachteile

Seit Mittwoch gilt nun auch in Bayern die 2G-Regel für den Einzelhandel. Um den Kontroll-Aufwand zu vereinfachen, haben einige Städte ein Bändchen-Konzept entwickelt. Der Kunde zeigt nur im ersten Laden seinen 2G-Nachweis vor und bekommt ein Bändchen an den Arm. Für alle weiteren Läden genügt das dann als Nachweis. In Hof gibt es das Konzept derzeit nicht. Die Stadt Hof hat aber schon darüber nachgedacht, sagt Carsten Reichel vom Hofer Stadtmarketing. Er fürchtet aber Betrug durch die Kunden bei den Bändchen. Die Konsequenzen müssten dann die Ladenbesitzer tragen. Im schlimmsten Fall droht eine hohe Geldstrafe.