Neustadt an der Donau (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ist am Sonntagabend ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann sei zwischen den Ortsteilen Sittling und Eining von der Straße abgekommen und dann gegen einen Baum gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.