Ein Autofahrer ist in der Oberpfalz gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Der 28-Jährige war am Montag bei Deining (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Baum gefahren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto fing Feuer und brannte komplett aus. Der Fahrer erlag sofort seinen Verletzungen. Warum der Mann mit seinem Auto von der Straße abkam, musste noch ermittelt werden.