28 Hunde aus Tierheim in der Ukraine in Bayern angekommen

28 Hunde aus einem Tierheim in der Ukraine sind in Bayern angekommen. Insgesamt wurden 42 Hunde und 7 Katzen aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa evakuiert, wie eine Sprecherin des Tierschutzbundes mitteilte. Hunde seien auch nach Schleswig-Holstein gebracht worden, die Katzen nach Brandenburg. Weitere sieben Katzen warten den Angaben zufolge noch in Rumänien auf die Weiterreise.

«Als wir 2005 unser Tierschutzzentrum in Odessa eröffneten, hätten wir nie damit gerechnet, Tiere eines Tages aus einem Krieg evakuieren zu müssen», erklärte der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder. Die Tiere sollen in Deutschland nach einem Aufenthalt im Tierheim weitervermittelt werden. Bei den Hunden und Katzen handele es sich um Straßentiere, die aber auf menschliche Obhut angewiesen seien.