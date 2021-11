27 Prozent mehr Menschen wegen Kinderpornografie verurteilt

München (dpa/lby) – Allein in Bayern sind im vergangenen Jahr 473 Menschen wegen des Besitzes oder der Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt worden. Das sind fast 27 Prozent mehr als 2019, wie Justizminister Georg Eisenreich (CSU) in München sagte. Heute (10.30 Uhr) will er die erste Bilanz des «Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet» (ZKI) vorstellen, das vor einem Jahr gegründet wurde. Allein in diesem Jahr führte das ZKI nach Angaben Eisenreichs 2728 Verfahren. «Hinter jeder Tat, hinter jedem Bild steht das unfassbare Leid eines Kindes», betonte Eisenreich. «Mit dem ZKI erhöhen wir den Verfolgungsdruck auf die Täter noch weiter.»

© dpa-infocom, dpa:211128-99-177368/2