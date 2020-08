26-Jähriger sticht auf jüngeren Bruder ein

Hof (dpa/lby) – Mit einem Messer soll ein 26 Jahre alter Mann in Hof auf seinen 17-jährigen Bruder eingestochen haben. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Grund für den Angriff am Montagabend sei ein Familienstreit gewesen, teilte die Polizei am Dienstag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Der 17-Jährige habe das Messer mit der Hand abwehren können und dabei kleinere Stichwunden erlitten.

Ein weiteres Familienmitglied, das den Streit zu schlichten versuchte, wurde laut Polizei ebenfalls verletzt; seiner Mutter habe der 26-Jährige einen Faustschlag verpasst, bevor er aus der Wohnung geflüchtet sei. Die Polizei schnappte den Mann nach eigenen Angaben kurze Zeit später. Zur Wohnsituation der Familie machte die Polizei keine Angaben.