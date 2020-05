Nürnberg (dpa/lby) – Ein Messerstich in den Bauch hat einen 26-Jährigen in Nürnberg schwer verletzt. Der zunächst flüchtige 26 Jahre alte Tatverdächtige sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie war am späten Samstagabend zu einem Streit zwischen sechs Personen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gerufen worden. Der Verletzte wurde notoperiert und schwebt den Angaben zufolge nicht mehr in Lebensgefahr.