26.000 Euro in Biotonne gelegt: Senior betrogen

Ein Senior ist in Unterfranken auf Betrüger reingefallen und hat 26.000 Euro in die Biotonne gelegt. Die Täter hatten den 79-Jährigen angerufen und sich als Polizisten ausgegeben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mitteilte. Demzufolge warnten diese ihn, dass sein Geld auf dem Konto nicht mehr sicher sei und es sich außerdem um Falschgeld handele.

Auf Anweisung der Betrüger hob der Senior 26.000 Euro ab und deponierte diese am Donnerstag vergangener Woche in der Biotonne des Mehrfamilienhauses im Landkreis Aschaffenburg. Er konnte noch beobachten, wie zwei Männer den Briefumschlag abholten. Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen dieser Art, bei denen sich Täter als vermeintliche Polizisten oder Enkel ausgeben und Geld fordern.