250.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand in Oberfranken

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Oberfranken ist ein Bewohner verletzt worden. Polizeiangaben zufolge starben zudem mehrere (…)

Landwirt rettet Tiere vor Feuer und wird selbst verletzt

Bei einem Feuer in Oberfranken ist ein Landwirt bei der Rettung seiner Tiere leicht verletzt worden. Am Mittwochabend brannten in (…)