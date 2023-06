250.000 Euro Schaden: LKW überschlägt sich auf A72 im Vogtlandkreis

Die Unwetter haben gestern Nacht in der Euroherz-Region zugeschlagen. Ein LKW-Fahrer hat im Vogtlandkreis aber offenbar seine Geschwindigkeit nicht an die Verhältnisse angepasst. In der Nacht kurz vor 1 Uhr ist der LKW laut Polizei Richtung Hof auf der A72 gefahren. Bei Neuensalz kurz vor der Brücke über die Talsperre Pöhl hat er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der LKW ist rechts durch die Leitplanke und einen Wildzaun gekracht und hat sich überschlagen. Der Fahrer hat sich laut Polizei dabei zum Glück nicht verletzt. Ein spezieller Abschleppdienst und das THW mussten den LKW bergen. Ein Teil der Erde musste außerdem ausgebaggert werden, weil der Dieseltank ausgelaufen ist. Insgesamt schreibt die Polizei von 250.000 Euro Schaden. Die A72 war in dem Bereich bis in den Morgen teilgesperrt.