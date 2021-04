25-Jähriger zeigt Zivilcourage und wird schwer verletzt

Regensburg (dpa/lby) – Ein 25-Jähriger hat bei einem Vorfall in der Nähe des Regensburger Bahnhofs Zivilcourage gezeigt und ist dabei mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es dort am Donnerstagabend eine tätliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin gegeben. Als der 25-Jährige der Frau zur Hilfe kam, habe der Mann ein Messer gezogen und ihn am Rücken verletzt. Das Opfer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes.

