Arnstorf/Schönau (dpa/lby) – Ein 25-Jähriger ist am Dienstagabend im Landkreis Rottal-Inn mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei zuvor in einer Rechtskurve zwischen Arnstorf und Schönau vermutlich wegen Glatteis von der Fahrbahn abgekommen und habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der junge Mann wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt – Rettungskräfte mussten ihn befreien.