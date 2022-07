25-Jähriger Autofahrer kollidiert mit Baum und stirbt

Ein 25-Jähriger ist im oberbayerischen Tittmoning (Landkreis Traunstein) mit seinem Auto frontal mit einem Baum kollidiert und gestorben. Der junge Mann sei aus zunächst ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Laufen mit. Ersthelfer versorgten den Autofahrer aus Garching an der Alz, der aber noch vor Ort an seinen Verletzungen starb. Die Staatsanwaltschaft Traunstein gab ein Sachverständigengutachten zur Ursache des Unfalls in Auftrag.