25.000 Euro Spende: Tasten-Patenschaft am Hofer Theater

Dass jemand eine Patenschaft für einen Menschen oder ein Tier übernimmt, gibt es öfter. Eine Patenschaft für einzelne Klaviertasten ist da schon etwas anderes. Genau das ist jetzt in Hof möglich gewesen, und zwar am Theater Hof. Schon 2019 wurde dort ein neuer Konzertflügel von Steingraeber & Söhne aus Bayreuth angeschafft. Die Hermann und Bertl Müller-Stiftung hat das Ganze mit 15.000 Euro Spende unterstützt. Dazu gab es 2019/2020 noch die Aktion mit den Klaviertasten, bei welcher Patenschaften für die einzelnen Tasten übernommen werden konnten. Alle haben einen Paten gefunden, was nochmals über 5.500 Euro eingebracht hat. Die Hermann und Bertl-Müller-Stiftung hat dann noch etwas dazu gegeben und die 10.000 Euro glatt gemacht – die Spendenübergabe konnte jetzt – Lockdownbedingt eineinhalb Jahre später als angedacht – stattfinden.