24 Stunden Frankenwald: Zweite Ausgabe dieses Wochenende

Wenn ihr an diesem Wochenende noch nichts vorhabt, dann lohnt es sich im Frankenwald vorbeizuschauen. Heute und morgen läuft die zweite Ausgabe von 24 Stunden Frankenwald. Zwei Aktionstage für Touristen, aber auch Einheimische. Rund um die Uhr gibt es 55 verschiedene Aktionen in den Landkreisen Kulmbach, Kronach und Hof. Führungen mit Lamas, Märchenerzählungen im Höllental, etliche Ausstellungen, verschiedene geführte Wanderungen, Waldgeschichte im Steinzeitwald sind nur ein paar Beispiele. Ausführliche Infos gibt’s hier .

Das könnte Sie auch interessieren

Einsatzkräfte haben gut zu tun: Mehrere Unfälle auf hochfränkischen Autobahnen

Es vergeht kein Werktag, an dem es sich nicht an der Baustelle auf der A9 bei Münchberg staut. Diese Situation hat am Nachmittag gleich (…)

Santiano-Open-Air in Hof: Rangelei am Einlass

Ihr feiert das Open-Air-Sommer-Finale auf dem Hofer Volksfestplatz heute Abend mit Mark Forster – präsentiert von Radio Euroherz. (…)

Energie muss bezahlbar bleiben: Landrat im Vogtland sichert Stadtwerken Unterstützung zu

Wer nicht gerade Großverdiener ist, macht sich aktuell Sorgen über den bevorstehenden Winter. Es geht um die Frage, ob wir Strom, Gas (…)

Eishockey-Test: Selber Wölfe unterliegen beim EV Landshut

Beim Eishockey-Turnier am vergangenen Wochenende in Deggendorf haben die Selber Wölfe noch den Sieg einfahren können. Am Abend wartete (…)

Bei Sturm oder Hochwasser: Neue Kreiseinsatzzentrale im Landkreis Hof

Im Sommer haben die Integrierte Leitstelle Hochfranken an einem Tag zahlreiche Notrufe über Brände an unterschiedlichen Orten in der (…)

Eishockey: Selber Wölfe zu Gast beim EV Landshut

In Deggendorf konnten die Selber Wölfe am vergangenen Wochenende den Turniersieg einfahren. Heute und am Sonntag stehen weitere (…)