’24 Stunden Frankenwald‘: Erlebnisprogramm für euch

Wer den Frankenwald in der Region etwas genauer kennen lernen will, kann das an diesem Wochenende. Das Frankenwald Tourismus Service Center lädt zur Aktion „24 Stunden FRANKENWALD erleben“ ein und hat dazu ein buntes Programm auf die Beine gestellt, sagt der Geschäftsführer vom Frankenwald Tourismus, Markus Franz:

Die Aktion findet von heute (SA) um 10 Uhr bis morgen ebenfalls 10 Uhr vormittags statt. Über 80 Veranstaltungen sind geplant, einige davon kostenlos. Dafür könnt ihr euch auch online anmelden. Mehr Infos dazu findet ihr auch hier.