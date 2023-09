24 Stunden Frankenwald erleben: Unterschiedliche Aktionen für Wanderbegeisterte

Bereits zum dritten Mal könnt ihr an diesem Wochenende „24 Stunden Frankenwald erleben“. Der Frankenwald Tourismus bietet heute und morgen insgesamt 50 Erlebnisstationen an – von einer Fackelwanderung auf den Spuren der Flößer in Wallenfels bis hin zu Yoga-Events in Steinwiesen. Die Veranstaltungen erstrecken sich über die Landkreise Hof, Kronach und Kulmbach. Der Frankenwaldverein startet ab 13 Uhr zum Beispiel eine 30 Kilometer lange Rundwanderung. Startpunkt ist der Kohlenmeiler, der seit gestern (1.9.) im Thiemitztal bei Schwarzenbach am Wald brennt.