24 Stunden Frankenwald erleben: Es gibt noch Tickets

Der Frankenwald ist für viele Menschen in der Region ein Ort der Erholung. Dieses Wochenende steht dort sogar ein richtiger Aktionstag an. Das Frankenwald Tourismus Service Center bietet unter dem Motto „24 Stunden FRANKENWALD erleben“ 55 Aktionen in den Landkreisen Hof, Kulmbach und Kronach an. Ihr könnt von Samstag auf Sonntag zum Beispiel eine Radtour in Hof machen oder einen Qi-Gong Spaziergang im Kurpark in Bad Steben. Das ganze Programm findet ihr auf der entsprechenden Homepage, hier der Link. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr sogar noch Tickets ergattern.