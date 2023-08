„24 Stunden Frankenwald erleben“: Buchungsstart für Mitmachaktionen

Der Frankenwald ist für viele Menschen in der Region ein Ort der Erholung. Zum dritten Mal findet dieses Jahr der Aktionstag „24 Stunden Frankenwald erleben“ statt. Am ersten September-Wochenende stehen über 50 Aktionen in den Landkreisen Kronach, Kulmbach und Hof an. Dazu gehören verschiedene Führungen oder Wanderungen. Es gibt aber auch kulinarische, sportliche, kulturelle oder handwerkliche Mitmachaktionen. Euer Wunschprogramm könnt ihr euch schon vorab im Internet zusammenstellen. Die Buchung ist ab sofort möglich. Zur Buchung geht es hier.