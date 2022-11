24. Naalicher Rupperichmarkt: Anmeldungen für Verkaufsstände noch heute möglich

Wegen der Corona-Pandemie mussten wir in den vergangenen Jahren auf viele Märkte und Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit verzichten. Heuer kann aber wieder mehr stattfinden – auch die Stadt Naila veranstaltet nach zweijähriger Corona-Pause ihren Rupperichmarkt. Am 26. November werden dann wieder viele Verkaufsstände im Rathausinnenhof und in der Nailaer Innenstadt stehen. Wer sich für einen Verkaufsstand oder eine Verkaufsfläche in einem eigenen Wagen anmelden will, hat heute (04.11.) noch die Gelegenheit dazu.

Eure Anmeldung schickt ihr einfach per Mail an die Stadt Naila: nadine.hofmann@naila.de oder per Telefax an 09282 6868. Fragen werden telefonisch unter 09282 6829 entgegengenommen.