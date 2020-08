Bayreuth (dpa/lby) – Passanten haben am frühen Mittwochmorgen auf einem Geh- und Radweg in Bayreuth einen Toten gefunden. «Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in Richtung eines Tötungsdelikts», sagte ein Sprecher der Polizei. Am leblosen Körper des 24-Jährigen aus Bayreuth wurden Verletzungen entdeckt, die auf massive Gewalt hinweisen. Eine Obduktion soll Klarheit bringen.