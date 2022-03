24-Jähriger scheitert beim Versuch Marihuana zu entsorgen

Ein 24-Jähriger in der Oberpfalz hat beim Versuch, mehrere Hundert Gramm Marihuana in der Toilette zu entsorgen, sein WC verstopft. Zuvor habe er außerdem, als er vor der Polizei flüchten wollte, im Treppenhaus seiner Wohnung in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) einen Beamten «aggressiv» weggestoßen, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Die Polizei war am Sonntag eigentlich wegen eines Streits gerufen worden. Dann fand sie in der Wohnung auch Haschisch, Ecstasy und verschreibungspflichtige Medikamente. Weil sich mehrere Bekannte des 24-Jährigen dort gegenseitig des Drogenbesitzes beschuldigten, ermittelt die Polizei nun auch gegen sie. Der 24-Jährige muss sich wegen des Verdachts auf Drogenbesitzes und wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten verantworten.