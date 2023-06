24/7-Konzept: Neueröffnung von „Blume der Stadt“ in Marktredwitz

Zu jeder Tages- und Nachtzeit Lebensmittel einkaufen – In Marktredwitz geht das seit vergangener Woche im „MAKsl“. Das ist ein neuer Stadtladen, der rund um die Uhr geöffnet hat. Heute macht noch so ein Laden in Marktredwitz auf. In dem gibt’s aber keine Lebensmittel zu kaufen, sondern Blumen. Die Gärtnerei Gramsch öffnet ihren Laden „Blume der Stadt“. Das ist dann also ein Laden, in dem ihr rund um die Uhr Blumen bekommt. Das macht das Selbstbedienungssystem möglich. Der Blumenladen befindet sich im Markt mitten in der Innenstadt.