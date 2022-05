In Weißenstadt hat ein Unbekannter gut 230 Tafeln Schokolade geklaut. Der Schokodieb soll in einem Supermarkt mit den Tafeln im Einkaufskorb unbemerkt an der Kasse vorbeigelaufen sein. Erst durch die Sichtung der Videoaufzeichnung ist dem Personal der Diebstahl aufgefallen. Die Polizeiinspektion Wunsiedel bittet jetzt um Hinweise.