23-Millionen-Euro-Investition: RAPA expandiert in China

Auch wenn die Autobranche gerade an der ein oder anderen Stelle mit Lieferengpässen zu kämpfen hat, ist sie immer noch gut beschäftigt. Der Automobilzulieferer RAPA in Selb wächst jetzt sogar und geht ins Ausland. In dieser Woche haben die Verantwortlichen den Vertrag für ein neues Werk in China unterschrieben. In Jintan soll RAPA ab 2024 Luftfeder-Schaltventile herstellen. Seit Oktober 2020 hat RAPA bereits ein Büro in Shanghai für den asiatischen Markt. Seit 2014 ist die Firma außerdem in den USA mit einer Produktion vertreten. In den neuen Standort in China investiert RAPA rund 23 Millionen Euro. Er soll künftig Platz für gut 100 Mitarbeiter bieten.