23-Jähriger tot aus Stausee in Niederbayern geborgen

Rettungskräfte haben einen 23-Jährigen tot aus einem Stausee in Niederbayern geborgen. Laut Polizei vom Freitag befand sich der Mann am späten Donnerstagnachmittag auf einem Boot in der Mitte des Sees bei Haidmühle (Landkreis Freyung-Grafenau). Ob der junge Mann dort vom Boot gefallen oder gesprungen ist, ist bislang unklar. Nach ersten Erkenntnissen ist er ertrunken. Zeugen berichteten der Polizei von einer untergegangenen Person. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus.